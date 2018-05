Buffalo-fans zitten op 90.000 stuks Gents erfgoed 08 mei 2018

00u00 0

Onder de familietribune van de Ghelamco Arena heeft de Stad Gent gisteren haar gloednieuwe erfgoeddepot voorgesteld. "De Buffalofans mogen even hard blijven juichen als hun ploeg wint. De betonnen ruimte is bestand tegen de zwaarste trillingen. Dat bleek ook na een test tijdens een voetbalmatch", verzekert schepen van Cultuur Annelies Storms (sp.a). Veel erfgoedstukken zijn er nu nog niet te bespeuren onder het stadion van KAA Gent. De grote verhuisoperatie van 90.000 collectiestukken van de negen musea naar erfgoeddepots onder het voetbalstadion én in de Gentse haven is nog volop aan de gang. Onder de Ghelamco Arena worden de meest kwetsbare kunstobjecten opgeslagen - zoals schilderijen en textiel - maar ook een zitje van het voormalige Ottenstadion van KAA Gent. En ook dat zal de tand des tijds moeiteloos doorstaan. "Dit museumdepot is er één van wereldniveau. Het biedt bescherming tegen alles wat je maar kan bedenken -van licht en water tot ongedierte", zegt Wouter Hijnberg, directeur van de firma Helicon, dat het erfgoeddepot ontwierp. (YDS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN