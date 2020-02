Exclusief voor abonnees Buffalo Ben schudt handen met de paus: "Nu kan KAA Gent niet meer verliezen" 20 februari 2020

00u00 0

Vanavond speelt KAA Gent tegen AS Roma en dat zullen ze in Rome geweten hebben. Benjamin Bundervoet, beter bekend als Buffalo Ben, ging gisteren op audiëntie bij de paus. Het begon met een zoekopdracht op Google. Benjamin was op zoek naar een uitstap voor zijn supportersclub Picasso Indians. Via het internet kwam hij te weten dat je gratis bij de paus kan langsgaan. Eens in Rome trok hij zijn verentooi aan en trok richting de paus. Dat Gent vanavond wint, staat volgens Benjamin al vast: " We hebben de zegen van de paus, het kan niet meer mislopen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis