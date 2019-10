Exclusief voor abonnees Budget voor fietspaden gaat volgend jaar omlaag 28 oktober 2019

Het Vlaams regeerakkoord vermeldt dat "er een steil groeipad komt naar 300 miljoen euro per jaar voor fietsinfrastructuur". Verkeersexpert Kris Peeters plaatste na de bekendmaking een kanttekening bij dit bedrag: "Volgend jaar verlagen de uitgaven naar 100 miljoen. Pas op het einde van legislatuur zal de 300 miljoen bereikt worden bereikt." Vorig jaar lag het budget voor fietspaden nog op 138 miljoen euro. Koen Van Wantergem van de Ouders van Verongelukte Kinderen vindt ook 300 miljoen euro per jaar ruim onvoldoende. "Iedereen weet dat we de achterstand nooit zullen goedmaken, als we niet meteen 500 miljoen euro per jaar investeren. Volgens het Rekenhof zullen we aan het ritme nog van 300 miljoen nog 40 jaar bezig zijn." (EV)

