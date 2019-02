Buchmann houdt Wellens van zege op Mallorca 02 februari 2019

00u00 0

Tim Wellens greep in de tweede manche van de Challenge Mallorca net naast zijn eerste seizoenszege. Onze 27-jarige landgenoot van Lotto-Soudal moest in de Trofeo Andratx Lloseta enkel Emanuel Buchmann voor zich dulden. De Duitse klimmer van Bora werkte de laatste vijf kilometer in zijn eentje af. Bauke Mollema legde beslag op de laatste podiumplaats. Jürgen Roelandts finishte als achtste, wereldkampioen Alejandro Valverde werd tiende. Bjorg Lambrecht eindigde als elfde. Door een aardverschuiving moest de route ingekort worden. (XC)