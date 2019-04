Exclusief voor abonnees Bubbels uit de speciaalzaken 20 april 2019

Prosecco Ca'Furlan Cuvée Beatrice Extra Dry DOC Italië (Veneto)

Glera

www.lanebbia.be

"Superfris"

"Superfrisse prosecco met in de neus die typische aroma's van vlierbloesem, samen met wat toetsen van tropisch fruit als lychee. Het vervolg in de mond is één en al gecontroleerde fraîcheur, voldoende ondersteund door floraal-fruitige toetsen. Dit alles wordt afgesloten met een lange afdronk. Deze fles is echt het typevoorbeeld van hoe een droge prosecco hoort te zijn."

