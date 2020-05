Exclusief voor abonnees Bubbels in het park 'Creatief' met coronamaatregelen 19 mei 2020

00u00 0

In de New Yorkse stadswijk Brooklyn heeft de lokale overheid in Domino Park witte cirkels in het gras gekalkt. Nu de stranden in New York gesloten zijn, kunnen inwoners toch even in het park verpozen en daarbij de afstandsregel respecteren. De persoon met wie je in de cirkel gaat zitten, moet wel tot je bubbel behoren. New York is de zwaarst getroffen stad in de VS: het nieuwe coronavirus heeft er al voor 15.786 dodelijke slachtoffers gezorgd. Ruim 193.000 mensen zijn besmet. Gouverneur Andrew M. Cuomo dringt er bij de New Yorkers op aan zich te laten testen.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen