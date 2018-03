BS Geluveld-Brielen Sport 4-2 12 maart 2018

De thuisploeg legde de match al in het eerste halfuur in een definitieve plooi. Op aangeven van Jesse Maes opende Callemein de score. Nog binnen het kwartier verdubbelde Carron de cijfers, toen hij de bal in de korte hoek in doel trapte. Maes, met een overhoeks schot, en Denys, met een afstandsschot die over de doelman in het mandje verdween, dreven de score nog voor de pauze op zodat de thuisploeg na de pauze nog twee late tegentreffers kon permitteren.