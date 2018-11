Brys: "We willen in top 6 blijven" 05 november 2018

Een dikke week geleden, na zijn sterke prestatie tegen Club Brugge, kreeg Elton Acolatse van zijn coach complimenten. Nu bedankte hij diezelfde coach voor zijn invalbeurt met het winnende doelpunt. Voldoende om zijn team over Standard in de top zes te brengen. Daar was het de Kanaries trouwens om te doen. Marc Brys was in zijn nopjes. "Natuurlijk ben ik blij dat we die top zes beet hebben. En natuurlijk is het de bedoeling om daar te blijven. Niet dat we ons daar nu al op fixeren. Alles staat zo dicht bij elkaar dat die rangschikking week na week door elkaar kan worden geschud. Ik zal wel ambitie blijven prediken. En ik vraag het publiek om haar rol te blijven spelen. Als je vandaag die connectie tussen mijn spelers en dat publiek ziet, is dat een wereld van verschil met het begin van de competitie." Brys benadrukte ook dat STVV zijn positie niet gestolen heeft. "We verloren nog maar drie matchen. Op Standard, Kortrijk en Charleroi. Daaruit blijkt dat we elke match spelen om te winnen en niet alleen thuis het verschil maken. Bedoeling is op dit elan door te gaan. Daarvoor moeten we rustig blijven en gedreven blijven werken." (FKS)

