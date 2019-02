Brys: "We laten ons niet opjagen" 16 februari 2019

Bij STVV leeft het besef dat ze een goede zaak kunnen doen door vanavond te winnen bij Zulte Waregem. De recente geschiedenis leert echter dat de Kanaries aan de Gaverbeek niet zoveel rapen. 2-0 werd het vorig seizoen, 4-1 het seizoen voordien en 4-0 in 2015-'16. Tussendoor verloren de Kanaries er ook nog 's in de beker met 2-0. "We laten ons niet opjagen", zegt trainer Marc Brys. "We staan weliswaar vijfde, het einde nadert, maar ik zie geen reden om gestresseerd te zijn. We concentreren ons op de tegenstander. En we weten waar we voor staan. Het is een ploeg die serieus versterkt uit de winterstop is gekomen, goed en compleet voetbal brengt, in een goed elan zit en veel punten pakt. Misschien is dit team momenteel wel één van de betere in onze competitie. Moeilijke opdracht dus." Brys weigert echter de match beslissend of cruciaal te noemen. "Ik vind ze zeker niet beslissend, zelfs niet cruciaal", reageert Brys. "Er zijn twee extreme scenario's. In het slechtste geval naderen onze twee concurrenten op één punt. In het beste geval lopen wij zeven punten uit. Maar dan nog is er mathematisch niks zeker en is het veel te vroeg om victorie te kraaien. Want na vandaag wachten ons nog vier finales en moeilijke opdrachten. Pas aan de meet worden de prijzen verdeeld." (FKS)

