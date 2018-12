Brys: "We hebben ons laten afbluffen" 19 december 2018

Marc Brys leed met STVV zijn eerste nederlaag van het seizoen. De coach stelde de voorbije dagen een gebrek aan frisheid vast bij sommige spelers. "Ik voerde wat wijzigingen door om de jongens die dat nodig hadden te laten rusten. Anderen lieten de voorbije dagen een scherpe indruk, zoals Acolatse. De enige echt grote kans kwam al snel via hem. Maar daarna vielen we heel snel stil. Er was te weinig balvastheid, wat normaal één van onze sterktes zou moeten zijn. We hebben ons op fysiek en op kracht laten afbluffen. We speelden veel te veel in de sterkte van spelers als Esiti. Dat heeft met vorm en met frisheid te maken. Dan kom je in een situatie dat je geen drie ballen achter mekaar gegeven krijgt. Onze sleutelspelers hadden het moeilijk om enige lijn in het spel te brengen. Dan onderga je de wet van de sterkste. Dan gaat een gretig en zeer fel Gent met de buit lopen."

