Brys teaset zijn Kanaries 28 september 2019

00u00 0

STVV kan mits winst tegen Genk over de concurrent springen en zich zo (voorlopig) de beste ploeg van Limburg noemen. Het is iets dat leeft in de provincie en Marc Brys maakt er handig gebruik van om zijn team te teasen. "Ze motiveren is niet nodig. Want iedereen wil er dolgraag bij zijn. Maar ik zou gek zijn om er geen gebruik van te maken. Het extra doel is leuk voor de spelers." Minder leuk vindt Brys de kooi die de bezoekende supporters moet weerhouden om brandbommen en vuurpijlen op het kunstgras te gooien. Vorig seizoen beschadigden ze daarmee de mat. "Ik weet niet of dat een goed idee is. Want daarmee accentueer je bepaalde dingen en loop je het risico dat het probleem zich verplaatst naar plekken die minder beheersbaar zijn. Zo'n kooi beantwoordt niet aan datgene wat de club wil uitstralen." Bijna 300 agenten en stewards moeten de veiligheid van de fans garanderen. (FKS)

