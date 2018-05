Brys onderhandelt met Japanners 16 mei 2018

Marc Brys, tot nader order nog altijd coach van Beerschot-Wilrijk, trok gisteren opnieuw naar Sint-Truiden om te onderhandelen. Dat deed hij deze keer enkel met de Japanse eigenaars van STVV en sportief directeur Tom Van den Abbeele, voorzitter Meekers was daarbij niet aanwezig. Op enkele punten en komma's na is er een akkoord voor een contract van drie jaar. In de loop van deze week zou zijn overstap officieel moeten zijn. Daar dringt ook Beerschot-Wilrijk op aan. (DPB/FKS/SJH)