Brys: "Niet als mietjes spelen"

STVV-coach Marc Brys ziet de match tegen Genk als een geweldige uitdaging. "Omdat deze ploeg heel België heeft verbaasd met indrukwekkend voetbal tegen Esch en Lokeren. Ik doe dit vak al 20 jaar. Ik kan me eerlijk gezegd geen ploeg herinneren die op de openingsspeeldag en op verplaatsing zo uithaalde met bewegingsvoetbal, veel kansen en veel doelpunten. De zwakte van Lokeren had er niet veel mee te maken. Die hadden heus wel een plan. Maar dat viel heel snel in duigen." Toch kijkt Brys uit naar de match. "De jongens waren heel snel gefocust door de extra spankracht en emoties die zo'n derby tegen zo'n tegenstander met zich meebrengt. Op die manier heeft de groep zichzelf op scherp gezet. We willen hen heel graag partij geven. Niet als mietjes, dus ook niet met negatief afbraakvoetbal, maar ook niet naïef. Wel met de kwaliteiten die we hebben en die we hopelijk kunnen tonen." (FKS)

