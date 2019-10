Exclusief voor abonnees Brys: "Mede dankzij de VAR" 31 oktober 2019

"Het kantelpunt was het VAR-moment in de tweede helft waarbij het tweede doelpunt van Mechelen werd afgekeurd", vertelt STVV-coach Marc Brys. "Dat moment duurde lang en viel in het nadeel uit van onze tegenstander. Zij dachten dat ze de match dood hadden gedaan. Niet dus. Wij kregen daardoor een boost en gingen plots beter spelen." Dat neemt niet weg dat Brys eerst nog twee wissels doorvoerde. "Ik vond dat we te zeer de openingen zochten via het midden. De mogelijkheden lagen immers op de flanken. Niet toevallig viel de gelijkmaker op een voorzet van de ingevallen Acolatse." Wat volgde was een STVV dat durfde. "In plaats van die 1-1 te consolideren bleef mijn team gaan. KVM vergat vooruit te voetballen waardoor ze onder druk bleven. Dit is genieten voor iedereen die STVV een warm hart toedraagt." (FKS)

