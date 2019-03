Brys houdt selectie nog even geheim 09 maart 2019

Marc Brys maakt pas zaterdag zijn selectie bekend. Teixeira zit een gele schorsingsdag uit en is er niet bij. Voor Wataru Endo (hamstring) komt de match tegen Moeskroen te vroeg. Hij warmde gisteren mee op met baloefeningen, maar moet ter controle nog een scan ondergaan. Mogelijk is hij de laatste match tegen Gent wel inzetbaar. "We trekken met maar één doel naar Henegouwen", aldus Marc Brys. "We willen die match winnen. Geen makkelijke opdracht. Want die ploeg liet niet voor niks een 19 op 21 optekenen. Ze slagen er in om ook minder goede matchen te winnen." Voor Brys is het een ietwat speciale match: hij keert terug naar de club waar hij in het seizoen 2007-2008 een halfjaar aan de slag was en ondanks een zevende plaats net voor kerst werd ontslagen. (FKS)

