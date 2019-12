Exclusief voor abonnees Brys haalt neus op voor KVO 31 december 2019

In Oostende is de zoektocht naar een nieuwe trainer volop aan de gang. Voorzitter Frank Dierckens had met Marc Brys (57) een topkandidaat voor ogen, maar de Antwerpenaar heeft geen zin in een avontuur aan zee. Dat liet Brys KVO dit weekend al weten. De vraag is ook of Oostende überhaupt aan de financiële eisen van de coach had kunnen voldoen. Wél liepen er de voorbije dagen een pak kandidaturen binnen, waaronder die van Peter Maes, Mircea Rednic, Emilio Ferrera en Adnan Custovic. Die laatste kent het huis en hield de kustploeg twee seizoenen geleden als opvolger van Vanderhaeghe al eens in eerste klasse. Maes is momenteel actief in 1B bij Lommel, maar staat eveneens op de lange lijst van potentiële trainers. Dierckens geeft in ieder geval de voorkeur aan een Belgische coach of een trainer die onze competitie goed kent. (TTV)

