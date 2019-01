Brys goochelt met systemen STVV - NAC 1-2 08 januari 2019

Marc Brys zocht in de oefenwedstrijd tegen NAC naar oplossingen om de leemte die Casper De Norre liet op te vangen. De STVV-coach probeerde twee opties uit. Hij begon de partij in een 4-2-3-1 met Garcia als gelegenheidslinksachter. De organisatie stond vrijwel op punt in die eerste 45 minuten, maar voetballend kwamen de Kanaries er te weinig uit. Na de pauze greep Brys terug naar de vertrouwde 3-5-2. Sekine mocht de linkerflank voor zijn rekening nemen. STVV kwam tot een handvol kansen en Boli trof eerst nog de paal, maar maakte even later gelijk. Aan de overkant moesten de Limburgers wel meer kansen toestaan en dat leidde in de slotfase nog tot een tweede goal voor NAC. "We bekijken wat mogelijk is in meerdere opstellingen", zei Brys achteraf. "Daar dienen oefenwedstrijden voor. De kwaliteit was beter in de eerste helft, in de tweede was er wat vermoeidheid, maar hadden we wel meer diepgang. We hebben dit seizoen al in meerdere systemen gespeeld, maar kozen uiteindelijk voor onze formatie (3-5-2, red.) omdat Kamada daarin het best tot zijn recht komt." Sekine leek nog niet klaar om op de linkerflank de schoenen van De Norre te vullen. Als Brys zijn 3-5-2 wil blijven hanteren, moet er daar snel iets bij. Een tweede De Norre zit niet in zijn huidige kern. "Over een tiental dagen spelen we tegen de beste ploeg van België, dus er kan inderdaad maar best snel iets bewegen", sprak Brys heldere taal.

