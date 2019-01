Bruzzese voorlopig nieuwe nummer 1 09 januari 2019

00u00 0

KV Kortrijk kijkt uit naar een vervanger voor Thomas Kaminski, al zal Sebastien Bruzzese starten in het doel voor de confrontaties met Standard en AA Gent. Zodra er een nieuwe doelman is zal de coach uitmaken wie onder de lat komt. Een nieuwe doelman was er gisteren nog niet, toch was er transfernieuws. Abdul Ajagun (25) wordt uitgeleend aan Omonia Nicosia, de club van ex-coach Yannis Anastasiou. Vandaag is het tijd voor een dagje teambuilding bij de thuisblijver. Gisteren werd deel twee van de medische testen afgehandeld. Zij die niet naar het AZ Groeninge moesten, trainden pittig. (ESK)