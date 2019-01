Bruzzese: "Het beeld van het hele seizoen" 28 januari 2019

KV Kortrijk heeft zijn spaarpot bijgetankt met de transfer van Thomas Kaminski naar AA Gent. Komt daarbij dat het niet op zoek gaat naar een titularisdoelman, want het vertrouwen in Sébastien Bruzzese is groot, aldus Vanderhaeghe. Nu KVK quasi zeker naar PO 2 gaat, wordt dat alleen maar logischer.

