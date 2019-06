Exclusief voor abonnees Bruynseels wint in Cannes 11 juni 2019

00u00 0

Ruitersport

Niels Bruynseels heeft in Cannes de 7de manche in de Global Champions Tour gewonnen. De 35-jarige Antwerpenaar was in de barrage met zijn merrie Gancia (13 jaar) bijna een seconde sneller dan de Schot Scott Brash met Hello Mr President. De Duitser Daniel Deusser werd met Calisto Blue derde en verstevigde zijn leidersplaats in het lucratieve circuit. "Ik heb er geen woorden voor. Zo'n GP winnen, betekent heel veel voor me", reageerde Bruynseels na zijn eerste zege in een LGCT Grand Prix. Bruynseels is meteen gekwalificeerd voor de Super Grand Prix bij de GC Play Offs in Praag in november.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis