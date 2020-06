Exclusief voor abonnees Bruyneel over LeMond: "Enige cleane Tourwinnaar? Bullshit" 10 juni 2020

In een interview met Humo haalt Johan Bruyneel, voormalig ploegleider van Lance Armstrong, uit naar ex-Tourwinnaar Greg LeMond. "LeMond zegt altijd: 'I'm the only clean winner'. Dikke bullshit! Hij heeft altijd voor Franse ploegen gereden, zij waren 'les rois de la cortisone' (de koningen van de cortisonen, red.). Je kunt je toch niet inbeelden dat hij nooit iets heeft genomen? Hij heeft gewonnen van Hinault en Fignon, die toegegeven heeft te hebben gepakt. Wereldtoppers die zich gedopeerd hebben, kun je niet kloppen zonder zelf iets te nemen. Maar: LeMond was de beste van zijn generatie, net zoals Hinault, Anquetil, Merckx en Indurain. En dus ook Lance." Bruyneel hekelt vooral de hypocrisie over wat er destijds allemaal is gebeurd. En neemt daarbij ook de huidige Franse ploegleiders op de korrel: Marc Madiot, Jean-René Bernaudeau en Vincent Lavenu. "Als ik hen bezig hoor, denk ik: doe wat je wil, maar zwijg over doping. Zij blijven me afrekenen op mijn verleden, maar wat zij hebben uitgespookt, is zogezegd vergeven." (MXG)

