Brusselse taxi neemt enkel vrouwen mee 29 oktober 2019

Brussel is binnenkort een taxidienst rijker. Al zullen enkel vrouwen gebruik kunnen maken van 'Girl's Ride', want mannen worden niét meegenomen. Ook aan het stuur zullen enkel dames zitten. De initiatiefneemster is een 24-jarige studente die aangeeft dat ze zich niet altijd veilig voelt in de hoofdstad. De nieuwe taxi's zouden alleen op zaterdagavond uitrijden en een ritje moet 10 euro kosten. Een precieze startdatum is nog niet geprikt, maar het concept wist op Instagram meteen meer dan duizend volgers te lokken. In steden als Londen en Parijs bestaan al langer taxidiensten die zich op vrouwen richten, maar die werden meteen geconfronteerd met klachten over discriminatie. Benieuwd hoe 'Girl's Ride' daar een mouw aan weet te passen. (JCV)

