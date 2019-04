Exclusief voor abonnees Brusselse prostitutiekoningin 'Mama Leather' krijgt tien jaar cel 04 april 2019

De koningin van de prostitutiewijk in Schaarbeek is door het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Vorig jaar had Esoke U., alias 'Mama Leather', nog 14 jaar gekregen in eerste aanleg. Haar bende was één van de grote Nigeriaanse prostitutienetwerken in Brussel. Veel jonge meisjes kwamen dankzij mensensmokkelaars hier terecht. Bovendien schuwde Mama Leather het geweld niet en bedreigde ze de prostituees. Aan haar rijk komt nu een einde - volgens haar advocaten zelfs definitief. "Met dit arrest kunnen we beginnen werken aan haar re-integratie. Ze zou graag iets willen opbouwen in de horeca." (WHW/SRB)

