Brusselse metro's krijgen Duivelse namen 09 juli 2018

Om de overwinning tegen Brazilië extra in de verf te zetten en om ons elftal aan te moedigen voor de halve finale, heeft de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB twee metrostations tijdelijk een andere naam gegeven. Zo werd de halte Demey in Oudergem omgedoopt tot 'En Demey finale', halte Merode in Etterbeek werd 'Merode Duivels'. En "omdat wij Belgen geen slechte mensen zijn" werd er gisteren de hele dag Braziliaanse muziek gespeeld in de metrostations. "Om het leed te verzachten", aldus de MIVB.