Brusselse lijsttrekker Vlaams Belang is... een Franstalige 07 maart 2019

Vlaams Belang kiest een opvallende lijsttrekker voor haar Brusselse Kamerlijst: de Franstalige Alain Moyson. "Vlaams Belang wil de levenskwaliteit van alle Brusselaars verbeteren, ook van de Franstaligen", gelooft hij. De Brusselaar stond vorig jaar al op de lijst van Vlaams Belang bij de gemeenteraadsverkiezingen. De ondernemer, onder andere actief in de immobiliënsector, haalde toen amper 89 voorkeurstemmen. Moyson spreekt wat Nederlands, maar de officiële reactie aan de telefoon geeft hij liever in het Frans, schrijft nieuwssite Bruzz. Als Nederlandstalige verkozen raken op de Brusselse lijst voor de Kamer is overigens zo goed als onhaalbaar. Mathematisch zijn die kandidaten quasi onverkiesbaar omdat de Nederlandstalige kieskring in Brussel te klein is. (IVDE)

