Brusselse hotels maken nu al €10 miljoen verlies

02 maart 2020

De Brusselse hotelsector begint sterk te lijden onder het coronavirus. De Brussels Hotels Association (BHA) berekende dat de hotels door de annuleringen van kamers al 10 miljoen euro misliepen. "Dit is slechts het topje van de ijsberg. Wat ons zorgen baart, is de toenemende vertraging van de activiteit in de hotelsector", zegt Rodolphe Van Weyenbergh, algemeen secretaris van BHA.

