Brusselse hotels: "Drie keer zo erg als na aanslagen" 14 maart 2020

00u00 0

De coronacrisis hakt stevig in op de Brusselse hotelsector. "Dit is twee tot drie maal erger dan na de aanslagen", zegt Yves Fonck, voorzitter van de Brussels Hotel Association (BHA). Twee weken geleden werd al duidelijk dat de Brusselse hotels tegen verliezen van meer dan 10 miljoen euro aankeken, maar de situatie is sindsdien enkel verergerd. "We zaten begin maart nog rond een bezetting van 50%, maar deze week zitten we onder de 20%. Normaal is dat rond deze tijd 90 tot 95%", zegt Fonck. Terwijl de hotels mogen openblijven, moeten de restaurants en de bars die ze uitbaten wel dicht, wat de situatie nog problematischer maakt.

