Het Brussels Gewest maakt komaf met één van de meer absurde regels uit de verkeerswetgeving: parkeerborden hoeven in de toekomst niet meer op een oranje paal te staan. Pech voor foutparkeerders die hoopten zo door de mazen van het net te glippen - de meeste palen in Brussel zijn immers groen of grijs, en dus eigenlijk onwettelijk.

