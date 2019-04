Exclusief voor abonnees Brusselse flitspaal is kampioen in nietsdoen 10 JAAR 15 april 2019

Niet alle flitspalen in ons land doen wat van hen verwacht wordt: flitsen. Van de 95 flitspalen in Brussel werken er 27 niet - meer dan een kwart. Absolute kampioen is de flitspaal aan de Lambermontlaan. De camera aan de nochtans erg drukke tweevaksbaan is al tien jaar defect. Bevoegd Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) belooft dat 95% van de Brusselse flitspalen tegen de zomer opnieuw zal werken.