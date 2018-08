Brusselse daklozen krijgen verplaatsbare woningen 24 augustus 2018

In Schaarbeek is gisteren een creatieve oplossing voor het daklozenprobleem in onze hoofdstad voorgesteld. Daklozen kunnen er op een braakliggend terrein twee jaar wonen in verplaatsbare woningen in afwachting van de ontwikkeling van een groter vastgoedproject. Het gebrek aan bewoonbare panden wordt zo opgelost terwijl de daklozen zich kunnen integreren in de omgeving. De tijdelijke bewoners zullen ongeveer 270 euro per maand aan huur moeten betalen. Wald-Cube en de Moving Nest zijn de namen van de pionierswoningen. Ze werden aangekocht door de campagne 400Daken, een vereniging van een tiental organisaties die nieuwe denkpistes ontwikkelen met betrekking tot dakloosheid. De terreinen worden aangeleverd door Citydev. (WHW)

