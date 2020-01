Exclusief voor abonnees Brusselse burgemeesters vegen politiefusie van tafel 17 januari 2020

De 19 Brusselse burgemeesters herhalen formeel hun bezwaar tegen een fusie van politiezones in de hoofdstad. Dankzij de samenwerking tussen de zes politiezones, de regionale partners en de federale politie verliep de overgang van 2019 naar 2020 een stuk serener in Brussel. Daags nadien greep minister De Crem de goede samenwerking aan als een argument voor een fusie van de politiezones. De Conferentie van Burgemeesters, die gisterochtend samenkwam, veegt dit voorstel evenwel van tafel. "Een fusie van de politiezones zou erop neerkomen dat kostbare instrumenten verloren gaan om de kennis van het terrein, dicht bij de burgers, te verwerven en de informatie te verzamelen die noodzakelijk is om te anticiperen op crimineel gedrag", zeggen de burgervaders eensgezind.

