Exclusief voor abonnees Brusselse beurs zit in stierenmarkt 06 april 2019

00u00 0

De Brusselse beurs heeft zijn beste week van het huidige jaar achter de rug. De voorbije vijf handelsdagen werd een indexwinst van 4,15% geboekt dankzij sterke prestaties van KBC, ING en AB InBev. Dat brengt de indexwinst sinds begin dit jaar op 17,32%, en daarmee is het verlies over 2018 haast volledig weggeveegd. Als men rekent van het dieptepunt van 27 december 2018, dan staat de Brusselse graadmeter zelfs meer dan 20% hoger, en bevindt de beurs zich officieel opnieuw in een stierenmarkt. De rally van de Bel20 is toe te schrijven aan een algemeen beursherstel. De kans op een handelsakkoord tussen China en de VS, en het minder strakke monetaire beleid bij de Amerikaanse en Europese Centrale Bank voeden het verbeterde sentiment. Op Euronext Brussel sloten de biotechbedrijven argenx (119,2 euro) en Galapagos (111 euro) en technologiebedrijf Barco (143 euro) gisteren af op hun hoogste koers ooit.

