Brusselse beurs rukt op naar hoogste peil sinds 2007 13 februari 2020

00u00 0

Door de vorige piek van begin 2018 nipt achter zich te laten, bereikte de Bel20 haar hoogste niveau in meer dan 12 jaar. De beursindex van Brussel zette in 2019 een topjaar neer, en stak de afgelopen dagen nog een tandje bij: alleen al deze maand ging ze meer dan 6% omhoog. Een absoluut record komt in zicht: daarvoor moet de Bel20 nog zo'n 14% hoger. De piek van mei 2007 dateert van voor de financiële crisis. Toen kon het feest niet op in de bankensector, een jaar later volgde de ontnuchtering met een beurscrash tot gevolg. Bankaandelen in Europa zijn de reden waarom het vorige Bel20-record nog niet gesneuveld is. De sector blijft onpopulair bij beleggers, omdat zij lijden onder lage rentes. Deze ochtend verschijnen de jaarcijfers van KBC, maar de Bel20 zal een groter duwtje nodig hebben. (SWA)

