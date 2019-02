Brusselse beurs kent beste maand januari in vier jaar 01 februari 2019

Het is van januari 2015 geleden dat de Brusselse beurs zo'n verschroeiende start kende als afgelopen maand. De Bel20-index dikte in januari ruim 7,3% aan. Het koersherstel was te danken aan een mix van factoren. De forse dip in december was overdreven, zodat koopjesjagers hun kans zagen in januari om te zwaar afgestrafte aandelen op te pikken. Tegelijk namen de handelsspanningen tussen de VS en China af en groeide de hoop dat de Amerikaanse centrale bank een pauze zou inlassen voor nieuwe renteverhogingen.

