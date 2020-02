Exclusief voor abonnees Brusselse bende die minderjarigen prostitueerde: 'Gerecht heeft getalmd' 25 februari 2020

00u00 0

In het dossier rond de Brussel-

se stadsbende die minderjari-

ge meisjes in de prostitutie

zou hebben gedwongen, is

mogelijk te lang getalmd.

Dat meldt VRT NWS. Eind juli

2019 werd het parket door de

Brusselse lokale politiezone

Zuid op de hoogte gebracht

dat twee minderjarige meis-

jes, een Belgisch en een Frans,

verplicht zouden worden zich

te prostitueren. Het parket

zou in eerste instantie geen

gevolg hebben gegeven aan

het proces-verbaal.

Op 4 januari 2020 deed de

lokale politie Zuid een inval in

een huis en een meisje van 16

werd daarbij gered. Dankzij

haar verklaringen kwamen er

uiteindelijk elf verdachten in

beeld. Bij tal van huiszoekin-

gen werden zeven verdach-

ten gearresteerd, op 14 ja-

nuari een achtste en recente-

lijk nog een negende. Volgens

VRT had men in het eerste

dossier eind juli 2019 al alle

informatie om tussen te

komen. <<De vaststelling

blijft dat men de minderjarige

meisjes, slachtoffers van sek-

sueel geweld, twee maanden

heeft laten zitten>>, klinkt het.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis