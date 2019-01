Brusselse arts speelt voor 10 euro op Lotto en wint 7,5 miljoen 08 januari 2019

De eerste grote Lotto-miljonair van het nieuwe jaar is een feit. Een arts uit het Brusselse heeft op 2 januari de jackpot gekraakt en werd in één klap 7,5 miljoen euro rijker. Hij kocht begin dit jaar een biljet van 10 euro en liet de cijfers willekeurig bepalen (een zogenaamde Quick Pick). De winnaar is een Franstalige dokter tussen de 45 en 54 jaar die al bijna een kwarteeuw op de Lotto speelt. Volgens de Nationale Loterij wil de nieuwbakken miljonair een deel van het geld opzijzetten voor zijn kinderen en is hij van plan om een bijdrage te leveren aan goede doelen. Daarnaast zal hij een deel investeren in vastgoed én ook wat geld besteden aan zijn hobby: de oenologie of de wetenschap van de wijnbereiding.

