Brusselse agenten spreken geen Nederlands 4 op 10 04 maart 2019

Hoewel het wettelijk vereist is, spreken vier op de tien Brusselse agenten geen Nederlands. Slechts 58% is tweetalig, en dat is een daling met 1% tegenover vorig jaar. Vlaams Belang-parlementslid Barbara Pas, die de cijfers opvroeg, noemt dit "een historisch dieptepunt" en roept op om tweetaligheid van de rekruten deel te laten uitmaken van het opleidingspakket. Op Twitter reageert ex-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) dat dit de bevoegdheid is van het Gewest en niet van Binnenlandse Zaken. "Ik heb meermaals mijn beklag gedaan bij Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS), maar hij erkent het probleem niet. Het zijn de Vlaamse meerderheidspartijen in Brussel die hier aan de kar moeten trekken." (IBO)

