Exclusief voor abonnees Brusselse agent redt het leven van 3 weken oude baby 02 november 2019

00u00 0

Aspirant-commissaris Dries Boulpaep van de lokale politie Neder-Over-Heembeek was deze week de held van het commissariaat. Een bezorgde vader liep dinsdag in volle paniek het politiekantoor binnen met de melding dat zijn baby van amper drie weken oud ademhalingsproblemen had. De agent, die bezig was met administratief werk, spurtte met zijn team naar de woning.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu