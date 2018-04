Brusselse (35) sterft op vakantie in Martinique 14 april 2018

00u00 0

Een 35-jarige Brusselse vrouw is donderdag overleden in Martinique. Emilie Eloy uit Sint-Pieters-Woluwe was met haar partner en 7-jarig zoontje op vakantie op het eiland in de Caraïbische zee toen ze plots stierf. Volgens lokale autoriteiten had ze voor haar overlijden geklaagd over hoofd- en buikpijn. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Emilie Eloy was een actief lid van de Brusselse PS en zou bij de komende verkiezingen op de lijst staan in haar gemeente. De socialistische partij betuigde via Facebook haar medeleven aan de nabestaanden: "We zijn vandaag in shock en zijn in gedachten bij haar naasten op dit pijnlijke moment. Je lach en je inzet blijven ons eeuwig bij." (SRB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN