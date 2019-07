Exclusief voor abonnees Brussels regeerakkoord gelekt: quasi overal zone 30 15 juli 2019

Helemaal rond is het nog niet, maar toch is al een deel van het Brusselse regeerakkoord gelekt in de Waalse media. Daaruit blijkt dat PS, sp.a, Ecolo, Groen, Open Vld en Défi volop willen inzetten op openbaar vervoer. Zo zouden vier tramlijnen verlengd worden en denkt de regering eraan drukke buslijnen om te vormen tot tramlijnen. Ook de komst van metrolijn 3 werd bevestigd. Daarnaast plant de regering een zone 30 in nagenoeg het volledige gewest. Alleen drukke wegen zoals de kleine ring zouden niet tot die zone 30 behoren. Ook wil men Brussel tegen 2050 CO2-vrij krijgen. Verwacht wordt dat de Brusselse regering haar definitief regeerakkoord vandaag of morgen voorstelt. Daarvoor moeten nog enkele zware knelpunten weggewerkt worden. (RDK)

