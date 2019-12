Exclusief voor abonnees Brussels parketgebouw ontruimd voor... sneetje toast 27 december 2019

De brandweer is gisterenmiddag om een wel erg bijzondere reden afgezakt naar het Brusselse parketgebouw Portalis. Het alarm was er afgegaan na een lichte rookontwikkeling. "Die werd wellicht veroorzaakt door een aangebrand sneetje in een broodrooster", aldus Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. Daarop werd een twintigtal aanwezigen geëvacueerd. (SVHM)