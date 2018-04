Brussels ontvangt Okapi op Heizel 20 april 2018

Vanavond organiseert Brussels voor de derde keer in de clubgeschiedenis een galawedstrijd. Er wordt opnieuw gespeeld in Paleis 12 van de Heizel. De 7.000 toegangskaarten zijn quasi allemaal de deur uit. Okapi Aalstar wordt de tegenstander. Voorzitter André De Kandelaer kijkt uit naar het duel. "Het feit dat we zo'n massa kunnen op de been brengen in de hoofdstad, bewijst dat het basketbal wel degelijk leeft in Brussel. Het gaat ook om meer dan enkel basketbal. Talrijke randactiviteiten worden voorzien. Uiteraard hopen we tegen Okapi de volle pot te kunnen pakken en op die manier de goede match tegen Antwerp te kunnen bevestigen." (EVL)