Exclusief voor abonnees Brussels hof van beroep gaf mildere straf "in eer en geweten" 03 juni 2020

Khalid Bouloudo kreeg vorig jaar voor het Brusselse hof van beroep een celstraf van 3 jaar met uitstel voor het ronselen van Syriëstrijders, terwijl hij in eerste aanleg nog tien jaar gevangenis had gekregen. Daar komt nu kritiek op. "Ik vind het onbegrijpelijk dat de man in kwestie, die lid is van een terroristische organisatie, zo'n lichte straf krijgt met zeer lichte voorwaarden", zegt Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA). "Hij heeft in december zijn voorwaarden geschonden. Ik vind het de logica zelve dat iemand die zijn voorwaarden schendt, gewoon in de gevangenis belandt. Dat is hier helaas niet gebeurd."

