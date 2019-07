Exclusief voor abonnees Brussels Gewest eist 770.000 euro van regering voor geluidshinder in mei 03 juli 2019

00u00 0

Volgens Brussels minister van Leefmilieu in lopende zaken, Céline Fremault (cdH) moet de federale regering voor de maand mei 770.000 euro boete betalen voor de overschrijding van de geluidsnormen in vergelijking met de referentieperiode van mei 2017. Sinds maart eist minister Fremault maandelijks de boetes op die de rechter op 1 februari had opgelegd. In maart ging het om 270.000 euro, in april om meer dan 2,1 miljoen euro. De beslissing slaat op de toename van het aantal inbreuken ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Dat werd in een vonnis van 1 februari voorgesteld als referentiejaar. Volgens Fremault werden in de maand 77 overschrijdingen meer genoteerd dan in mei 2017.

