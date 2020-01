Exclusief voor abonnees Brussels gerecht schort aanhoudingsbevel tegen Puigdemont op 03 januari 2020

De Brusselse onderzoeksrechter heeft de uitvoering van de Europese aanhoudingsbevelen tegen Carles Puigdemont en Toni Comin opgeschort. Die bevelen werden uitgevaardigd door Spanje omdat de twee een illegale volksraadpleging over de onafhankelijkheid van Catalonië georganiseerd hadden. De beslissing van de onderzoeksrechter volgt op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de voormalige Catalaanse vicepresident Oriol Junqueras. Volgens het EU-hof genoot die parlementaire immuniteit als verkozene in het Europees Parlement. Puigdemont en Comin raakten ook verkozen in het EU-parlement en genieten dus dezelfde immuniteit.