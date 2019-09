Exclusief voor abonnees Brussels en Charleroi al onder druk 27 september 2019

Vanavond (20.30u) neemt Brussels het in eigen huis op tegen Luik. Ondanks een sterke voorbereiding verloren de Brusselaars hun eerste twee competitiematchen. In Limburg gebeurde dat wel na een verlenging. Brussels kan zich geen derde opeenvolgende nederlaag veroorloven, ook al omdat Luik momenteel het lelijke eendje in de reeks is. In een tweede duel staan Charleroi en Bergen tegenover elkaar in de Spiroudome. De Carolo's verloren hun eerste match kansloos tegen een sterk Aalstar. Bergen won vlot in Leuven. De hegemonie van Henegouwen staat vanavond een eerste keer dit seizoen op het spel. (EVL)

