Brussels Airport krijgt eigen interimkantoor: 526 vacatures 21 november 2018

Wie een job zoekt op de luchthaven van Zaventem kan voortaan terecht bij Aviato, een interimkantoor waar alle vacatures van de 260 bedrijven die actief zijn op Brussels Airport worden verzameld. Momenteel zijn er 526 jobs vacant, van bedienden en verkopers over chauffeurs en bewakingsagenten tot laders en lossers. Er wordt niet alleen gemikt op Vlaamse werkzoekenden, maar ook op Brusselaars. In Brussel zit 16,3% van de beroepsbevolking zonder job tegenover 5,4% in Vlaams-Brabant. Werkgevers die een Brusselaar aanwerven, hebben bovendien recht op een premie tot 20.000 euro. Bij Aviato zelf werken vijftien mensen. Geïnteresseerden surfen best eerst naar www.aviato.be alvorens een afspraak te maken in het kantoor op de luchthaven. (MAC)

