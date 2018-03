Brussels Airport investeert fors in logistiek complex 10 maart 2018

Brussels Airport gaat de komende drie jaar 100 miljoen euro investeren in de bouw van ultramoderne logistieke gebouwen. Die zijn samen goed voor 100.000 vierkante meter. Het bestaande gebouw grenzend aan het tarmac, waar afhandelaar Swissport vandaag actief is, zal stap voor stap worden omgebouwd tot een moderne en energiezuinige opslag- en kantoorruimte. Aan de westkant van Brucargo komt er een complex waar onder meer Kuehne + Nagel, Dnata en WFS hun vracht zullen kunnen vervoeren, verpakken en stockeren. Tot slot wordt er ook een nieuw gebouw voorzien, speciaal ingericht voor het vervoeren van zeer waardevolle spullen en met een keuringspost voor het tijdelijk onderbrengen van dieren. "Brussels Airport zal met deze investeringen ook in de toekomst een cruciale draaischijf voor de logistieke keten en het luchttransport in Europa blijven, ten dienste van vele honderden bedrijven in ons land", zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport.

