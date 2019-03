Brussels Airport haalt eerste Chinese cargomaatschappij binnen 09 maart 2019

De Chinese vrachtmaatschappij Sichuan Airlines Cargo zal vanaf eind april drie keer per week vliegen tussen de Chinese stad Chengdu en Brussels Airport. Tegen 2020 zouden er zes vluchten per week moeten plaatsvinden. Sichuan Airlines Cargo wordt de eerste Chinese vrachtmaatschappij op Zaventem. De komst ervan is volgens de luchthaven te danken aan de strategische ligging van Brussels Airport in het hart van Europa en de ideale verbinding met het wegennetwerk." Topman Arnaud Feist wijst ook op het belang van de verbinding met de luchthaven van Chengdu, centraal in China. De luchthaven is een hub van SF Express, één van de belangrijkste spelers in de Chinese e-commerce. Vorig jaar kon Brussels Airport al drie nieuwe cargomaatschappijen (LATAM Cargo, Turkish Cargo en Avianca Cargo) naar Zaventem lokken. Op Brucargo, de vrachtafdeling van Brussels Airport, werd bijna 732.000 ton vracht verwerkt. Dat was het hoogste niveau in tien jaar.

