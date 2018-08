Brussels Airport bij 10 duurste Europese luchthavens om taxi te nemen 02 augustus 2018

Een taxiritje van de luchthaven naar het stadscentrum kost in Brussel tussen de 3 en 5 euro per kilometer. Brussels Airport staat daarmee op de zesde plaats in de top 10 van duurste Europese luchthavens om een taxi te nemen. Dat blijkt uit een onderzoek van reiswebsite Vliegveldinfo.nl in samenwerking met AirMundo.com.

